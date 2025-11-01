amiga-news ENGLISH VERSION
20.Nov.2025



 MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.0
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat seinen Web-Browser Wayfarer auf die Webkit-Version WebKitGTK 2.50.1 vom November 2025 aktualisiert. (cg)

[Meldung: 20. Nov. 2025, 21:02] [Kommentare: 0]
