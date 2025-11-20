|ENGLISH VERSION
|
|22.Nov.2025
Gaming on Linux
| Textadventures: Zork I, Zork II und Zork III unter MIT-Lizenz veröffentlicht
Infocoms Klassiker Zork I, Zork II und Zork III sind ab sofort unter der freien MIT-Lizenz verfügbar. Verantwortlich für die Freigabe ist Microsoft, das nach der Übernahme von Activision - welches 1986 Infocom erworben hatte - die Rechte an allen Infocom-Veröffentlichungen hält.
Zwar waren die Quelltexte schon vor einem Jahrzehnt aufgetaucht und bei Github veröffentlicht worden, mit der offiziellen Freigabe sind sie nun aber ohne rechtliche Unsicherheiten von Dritten nutzbar. Freigegeben wurden nur diese drei Titel, die restlichen 32 von Infocom veröffentlichten Adventures sind weiterhin proprietär, genau die Quelltexte der ursprünglichen Interpreter sowie Verpackungsdesigns, Handbücher und Ähnliches. (cg)
[Meldung: 22. Nov. 2025, 22:56] [Kommentare: 0]
|
