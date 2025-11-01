|22.Nov.2025
| AmigaOS 4: Jump'n Run/Puzzler-Mix "Me and my Shadow" 0.5a
"Me and My Shadow" (Video) ist ein quelloffenes Jump'n Run mit Knobel-Elementen. HunoPPC hat in Zusammenarbeit mit dem "Amiga French Team" jetzt die Portierung auf AmigaOS 4.1 aktualisiert. Angeboten werden zwei Versionen, eine davon speziell für A1222-Nutzer. Der Entwickler bittet darum, vor dem Spielen den Joystick zu kalibrieren. Änderungen in dieser Veröffentlichung:
(cg)
- Define paths earlier in CMakeLists.txt, mainly for Linux package build
- Don't use SDL_INIT_EVERYTHING which fails on systems which do not support SDL_INIT_HAPTIC
- Update the target time from 6s to 6.5s of tutorial level 10
- Update Hungarian (by SanskritFritz), Ukrainian (by burunduk and eugeneloza)
and Russian (by BoFFire, mesnevi and eugeneloza) translations which fixes some bugs
[Meldung: 22. Nov. 2025, 23:04] [Kommentare: 0]
