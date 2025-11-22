amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

23.Nov.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
wcs_manual.zip               doc/man 38Mb  Manual for WCS
annotate.i386-aros.lha       uti/tex 1Mb   Programmer's Text Editor, a...
annotate_src.lha             uti/tex 445kb Source code of the text editor A...
(snx)

[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
.
.