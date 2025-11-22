|23.Nov.2025
| OS4Depot-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
serioussam.lha gam/fps 339Mb 4.0 OpenSource Port of Serious Sam T...
opengw.lha gam/shm 69Mb 4.1 Open Geometry Wars
dirmeup_demo.lha uti/fil 15Mb 4.1 Amiga Files Explorer
annotate.lha uti/tex 1Mb 4.0 Programmer's Text Editor wi...
annotate_src.lha uti/tex 445kb 4.0 Programmer's Text Editor (s...
alignwindows.lha uti/wor 23kb 4.1 Workbench tool to stack windows
hexview.lha uti/wor 27kb 4.0 A utility to view a file in a he...
(snx)
[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
