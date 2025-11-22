|ENGLISH VERSION
|23.Nov.2025
| Aminet-Uploads bis 22.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 22.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
LuettjeBookholler.lha biz/misc 1.7M OS4 Little Personal Finance... bebboget.lha comm/net 353K OS3 get https files for the... curl-8.18-DEV-18112025.lha comm/tcp 3.7M OS3 File and data transfer ... wcs_manual_v1.1.pdf docs/misc 43M GEN World Construction Set ... ScummVM_AGA_060.lha game/misc 55M OS3 Amiga port of ScummVM 2... ScummVM_RTG_060.lha game/misc 56M OS3 Amiga port of ScummVM 2... AB3D2_TKG_Rebuilt.lha game/patch 633K OS3 Replacement binaries fo... leftys.lha game/role 77K OS3 Point'n click adven... BOOM_AGA.lha game/shoot 1.1M OS3 Amiga port of BOOM (DOOM) BOOM_RTG.lha game/shoot 1.1M OS3 Amiga port of BOOM (DOOM) OpenDUNE_RTG.lha game/strat 786K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... Michelangelo.lha gfx/edit 263K OS3 Graphic/paint power too... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... AmiVms.lha misc/emu 3.9M OS3 Simulates OpenVMS comma... DOSBox_RTG.lha misc/emu 1.9M OS3 Amiga port of DOSBox AT-Wallpaper01.jpg pix/misc 2.0M GEN HD-Wallpaper #01 AT-Wallpaper02.jpg pix/misc 1.2M GEN HD-Wallpaper #02 AT-Wallpaper03.jpg pix/misc 1.8M GEN HD-Wallpaper #03 AT-Wallpaper04.jpg pix/misc 1.7M GEN HD-Wallpaper #04 AT-Wallpaper05.jpg pix/misc 1.0M GEN HD-Wallpaper #05 AT-Wallpaper06.jpg pix/misc 1.2M GEN HD-Wallpaper #06 AT-Wallpaper07.jpg pix/misc 1.8M GEN HD-Wallpaper #07 AT-Wallpaper08.jpg pix/misc 2.0M GEN HD-Wallpaper #08 AT-Wallpaper09.jpg pix/misc 1.2M GEN HD-Wallpaper #09 Annotate_src.lha text/edit 445K GEN Programmer's Text E... Annotate_usr.lha text/edit 1.5M VAR Programmer's Text E... unzip610.lha util/arc 102K MOS Extracts ZIP archives flist.lha util/cli 1K OS3 Shows Directories, like... asum.lha util/misc 61K VAR Very fast MD5 checksum ... NOP-Handler.lha util/misc 26K VAR Handler for instant rea... VATestprogram.zip util/misc 9.1M OS3 Versatile Amiga Testpro... WebRadio_sbar.lha util/wb 399K MOS A sbar plugin to listen...(snx)
[Meldung: 23. Nov. 2025, 08:58] [Kommentare: 0]
