|24.Nov.2025
| ReAction-GUI für XAD: Avalanche 3.2 für AmigaOS 3 und 4
Chris Youngs Avalanche ist eine ReAction erstellte grafische Benutzeroberfläche für das Entpackersystem XAD, die ebenso die xfdmaster.library unterstützt und mittels der xvs.library nach Viren suchen kann. Seit der Version 2.1 ist auch das einfache Bearbeiten von LhA/Zip-Archiven möglich (Zip benötigt zip.library - nur unter AmigaOS 4). Der Entwickler hat sein Tool explizit für AmigaOS 3.2 geschrieben, hat es aber auch unter AmigaOS 4 getestet. Änderungen der aktuellen Version 3.2:
Download: avalanche.lha (142 KB)
(dr)
- Add new ToolType NODROPZONES
- Forces Avalanche to use a basic window for drag'n'drop
- Disables drag to add functionality (like DRAGLOCK)
- Intended for compatibility only, eg. with DOpus
- Added HelpHints to all gadgets
- Added custom iconify icon
[Meldung: 24. Nov. 2025, 18:26] [Kommentare: 1 - 24. Nov. 2025, 19:17]
