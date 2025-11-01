|25.Nov.2025
| Serverausfall bei abime.net, Wiederherstellung läuft
Der Webserver von abime.net, zu dem unter anderem das English Amiga Board, die Hall of Light und das Amiga Magazine Rack gehören, ist seit dem 22. November 2025 offline. Ursache ist ein schwerwiegender Hardwarefehler: Der Server blieb beim RAM-Check hängen und ließ sich trotz mehrfacher Neustartversuche nicht wiederherstellen.
Der Administrator arbeitet inzwischen an einem kompletten Neuaufbau des Systems. Ein Ersatzserver mit vierfacher CPU- und RAM-Leistung wurde bereits eingerichtet, die Grundinstallation (Debian, Netzwerk, SSH) läuft stabil. Ziel ist es nun, die Daten aus dem letzten vollständigen Backup vom 22. November 2025 (02:00 Uhr) oder direkt von den alten SCSI-Festplatten zu rekonstruieren. Bis zur Wiederherstellung informiert das Team über den Web-IRC unter dem Titellink. (nba)
