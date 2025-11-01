|25.Nov.2025
100% Free Fanzine (ANF)
| PDF-Magazin: REV'n'GE 175 (italienisch/englisch)
Das PDF-Magazin REV'n'GE ("Retro Emulator Vision and Game") liegt neben dem italienischen Original auch in englischer Übersetzung vor. Die Spiele-Reviews der REV'n'GE vergleichen, wo verfügbar, die Umsetzungen von Klassikern zwischen unterschiedlichen damaligen Plattformen. Zudem wird versucht, auch weniger bekannte Retrospiele herauszusuchen. Die neue Ausgabe befasst sich unter anderem mit dem Amiga-Spiel "Star Boy" und dem CDTV-Spiel "Chaos in Andromeda", außerdem gibt es einen Bericht über "Bubble Bobble Remastered" für den Commodore 64.
(nba)
[Meldung: 25. Nov. 2025, 14:28] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]