amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
26.Nov.2025



 MorphOS: XML-Viewer 0.17 (Betaversion)
Michal 'rzookol' Zukowskis XML-Viewer ist ein kleines MUI-Programm auf Basis der expat.library zum Anzeigen von XML-Dateien für MorphOS, dessen letzte Version vor neun Jahren erschien. Nun hat der Autor die Arbeit daran wiederaufgenommen und stellt eine Betaversion des XML-Viewers 0.17 zur Verfügung. (snx)

[Meldung: 26. Nov. 2025, 10:52] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.