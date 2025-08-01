amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
26.Nov.2025
Paulee Bow (ANF)


 Video: Amiga 40 Theme (Vocal Mix)
Beauftragt von Bill Borsari für die Amiga-40-Veranstaltung im Silicon Valley im Rahmen der VCF West gab es ein offizielles Amiga-40-Musikstück von Vogue Renege. Dieses ist sowohl mit Gesang als auch instrumental auf Bandcamp sowie zusätzlich unter dem Titellink als YouTube-Video verfügbar. Bei der Erstellung sei reichlich Amiga-Hard- und -Software zum Einsatz gekommen. (snx)

[Meldung: 26. Nov. 2025, 10:52] [Kommentare: 1 - 26. Nov. 2025, 19:06]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.