|
|27.Nov.2025
Jungsi
| Jump'n Run: Testbericht zu Phantom Leap
Das Jump'n Run "Phantom Leap" war Anfang des Monats kommerziell veröffentlicht worden. "Jungsi" stellt den Titel jetzt in einem ausführlichen Blog vor und fasst seine Eindrücke zusammen. (cg)
[Meldung: 27. Nov. 2025, 23:27] [Kommentare: 0]
|
