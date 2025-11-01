|27.Nov.2025
| Buch: Trigger Happy - A Visual Celebration of Video Game Controllers
Bitmap Books bietet mit "Trigger Happy" einen (Eigenbeschreibung) "visuellen Reiseführer durch die Welt der Game-Controller, ihr Design und ihre Geschichte". Der Hardcover beschreibt auf 396 Seiten mit 560 exklusiven Fotos 200 Eingabegeräte aus der privaten Sammlung des Fotografen Christian Wenk.
Der englische Titel ist für 38 Euro (zzgl. Steuern und Versand) ab sofort verfügbar, Kunden erhalten zusätzlich zum gedruckten Buch auch eine PDF-Version. (cg)
[Meldung: 27. Nov. 2025, 23:47] [Kommentare: 0]
