29.Nov.2025



 Arcade-Klon: Submarine Attack
"Submarine Attack" (Video) ist ein mit der Scorpion Engine erstellter Klon des Arcade-Klassikers Depth Charge. Mindestanforderungen werden keine angegeben, das zum Download verfügbare Disk-Image trägt jedoch die Bezeichnung "SubA1200.adf". (cg)

[Meldung: 29. Nov. 2025, 23:21] [Kommentare: 0]
