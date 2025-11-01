|29.Nov.2025
| Kommerzielles Jump'n Run: Demoversion von "Santastic"
Paul 'Tukinem' Tukatschs "Santastic" (Video) ist ein Flip-Screen-Jump'n Run, bei dem der Spieler in Person von Santa Claus Weihnachtspakete abliefern muss. Die Vollversion soll am 6. Dezember über K&A vertrieben werden, eine auf einige Minuten Spielzeit begrenzte Demoversion is ab sofort verfügbar.
Santastic läuft auf jedem Amiga mit einem Megabyte RAM, Ingame-Musik benötigt allerdings ein Megabyte Chip-RAM. Der Titel ist PAL- und NTSC-kompatibel. (cg)
[Meldung: 29. Nov. 2025, 23:28] [Kommentare: 0]
