amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
29.Nov.2025



 AmigaOS 4: Diskettenleser Waffle nun lokalisiert
Andrea 'afxgroup' Palmatès "Waffle" ist eine Anpassung des Arduino-basierten Amiga-Disk-Lesegeräts "Drawbridge" an AmigaOS 4. Inzwischen ist Waffle lokalisiert, in einem Blog zählt der Entwickler die Verbesserungen der aktuellen Version auf, darunter Übersetzungen in sieben verschiedene Sprachen. (cg)

[Meldung: 29. Nov. 2025, 23:35] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.