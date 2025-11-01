|ENGLISH VERSION
|29.Nov.2025
(ANF)
| PowerPC-Präsentation: YouTuber blickt auf Auftritt im WDR-Computerclub zurück
Youtuber William Sen war in den Neunziger Jahren für Amiga-Zeitschriften als Autor tätig. Im Nachgang eines von ihm verfassten Berichts über die neuen PowerPC-Karten von Phase 5 wurde er von Amiga-Geschäftsführer Petro Tyschtschenko gebeten, besagten Karte in der WDR-Sendung "Computerclub" vorzustellen. Problem war nur: Sen besaß gar keine PowerPC-Karte.
Wie er in einer Nacht- und Nebel-Aktion eine PowerPC-Erweiterung auftreiben konnte und Stunden vor der Aufzeichnung der Sendung zumindest ein Haujobb-Szenedemo zum Laufen brachte, erzählt der Youtuber in ausführlichen Video. Eine Aufzeichnung der besagten Sendung mit Sens (Eigenbeschreibung) "extrem peinlichen Auftritt" ist ebenfalls im Netz verfügbar - er habe in seinem Leben nie einen größeren Shitstorm erlebt als nach dieser Computerclub-Aufzeichnung. (cg)
[Meldung: 29. Nov. 2025, 23:59] [Kommentare: 1 - 30. Nov. 2025, 01:08]
