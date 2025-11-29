amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

30.Nov.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 29.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 29.11.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
libFLAC-1.5.0.lha         Development/Library       MorphOS port of LibFLAC...
HansKloss_0.22.1.lha      Games/Platform            Hans Kloss is a secret ...
Unreal_1.3.lha            Games/Shoot3D             Unreal Engine 1 v200 so...
Iconos_1.1a.lha           Graphics/Draw             Pixel/Icon editor
(snx)

[Meldung: 30. Nov. 2025, 09:40] [Kommentare: 0]
.
.