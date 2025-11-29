|30.Nov.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 29.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 29.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
annotatehollywoodsyntax.lha dev/edi 22kb Hollywood Syntax For Annotate
annotatesqlitesyntax.lha dev/edi 2kb SQLite Syntax For Annotate
wcs.multi-aros.zip gra/ray 40Mb World Construction Set Version E...
asum.i386-aros.lha uti/fil 61kb Very fast MD5 checksum tool
nop-handler.i386-aros.lha uti/fil 26kb Handler for instant reads and wr...
(snx)
[Meldung: 30. Nov. 2025, 09:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]