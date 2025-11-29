amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

30.Nov.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 29.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 29.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
annotatehollywoodsyntax.lha  dev/edi 22kb  Hollywood Syntax For Annotate
annotatesqlitesyntax.lha     dev/edi 2kb   SQLite Syntax For Annotate
wcs.multi-aros.zip           gra/ray 40Mb  World Construction Set Version E...
asum.i386-aros.lha           uti/fil 61kb  Very fast MD5 checksum tool
nop-handler.i386-aros.lha    uti/fil 26kb  Handler for instant reads and wr...
[Meldung: 30. Nov. 2025, 09:40]
.
.