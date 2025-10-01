|ENGLISH VERSION
|01.Dez.2025
| m68k-Assemblerunterstützung: m68kplugin 0.2.1 für JetBrains
Neben Chris 'platon42' Hodges' MC68000 Assembly Language Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains stellt auch Yann Cébron eins zur Verfügung (amiga-news.de berichtete)
Laut Dokumentation konzentriert sich die Unterstützung aktuell auf die Bereiche Bearbeitung, Code-Einblick und Navigation. Es gibt keine Unterstützung für die Projekteinrichtung, die Integration mit Build-Tools oder die Ausführung/Fehlerbehebung. Nun wurde die Version 0.2.1 veröffentlicht:
Changed
[Meldung: 01. Dez. 2025, 06:26] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
