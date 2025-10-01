amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

01.Dez.2025



 m68k-Assemblerunterstützung: m68kplugin 0.2.1 für JetBrains
Neben Chris 'platon42' Hodges' MC68000 Assembly Language Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains stellt auch Yann Cébron eins zur Verfügung (amiga-news.de berichtete)

Laut Dokumentation konzentriert sich die Unterstützung aktuell auf die Bereiche Bearbeitung, Code-Einblick und Navigation. Es gibt keine Unterstützung für die Projekteinrichtung, die Integration mit Build-Tools oder die Ausführung/Fehlerbehebung. Nun wurde die Version 0.2.1 veröffentlicht:

Changed
  • M68k Browser:
    • re-use default IDE documentation component for better UX
    • persist selection and pane settings per project
Added
  • Mnemonics docs:
    • add cross-links in reference docs
    • optimize layout and contents
  • "Amiga Hardware" tab:
    • CIAx registers with reference docs
    • add Related registers
    • add Copy buttons for Address
  • Mnemonics: support some 68020+ only variants for BSR, Bcc, CHK, DIVS/DIVU, LINK, MULS/MULU, TST
Fixed
  • Mnemonics docs:
    • fix BRA reference docs
    • fix duplicate entries for BCHG, BCLR, BSET
  • Parser: too lenient parsing for
    • ADD/SUB
    • ADDQ.B/SUBQ.B
    • AND/OR/EOR
    • ANDI/ORI/EORI
    • ASL/ASR/LSL/LSR/ROL/ROR/ROXL/ROXR
    • BCHG, BCLR, BSET, BTST
    • CMP
    • DBcc
    • LEA
    • MOVE
    • MOVEM
    • MOVES
    • NBCD
    • PEA
  • reference documentation for registers: cross-links not working in editor (SR ↔ CCR)
(dr)

[Meldung: 01. Dez. 2025, 06:26] [Kommentare: 0]
.
.