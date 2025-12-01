amiga-news ENGLISH VERSION
02.Dez.2025



 7-bit: Firmware-Version 0.64 für Bluetooth-Adapter BlueLink
Die Firmware für den Bluetooth-Adapter BlueLink von 7-bit wurde aktualisiert. Version 0.64 bietet folgende Neuerungen:
  • Menu / Screen option to rotate screen on the OLED display
Folgende Eingabegeräte werden jetzt zusätzlich unterstützt:
  • Esperanza Gamepad EGG109K
(nba)

[Meldung: 02. Dez. 2025, 10:40] [Kommentare: 0]
