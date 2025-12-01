|02.Dez.2025
| Blog: Eigenarten des Amiga-Pointers - "The impossible hot spot"
Alexander 'Losso' Grupe berichtet in seinem Blog "heckmeck!" über ein kurioses Detail des Amiga-Mauszeigers: Der sogenannte Hot Spot, also der aktive Punkt des Zeigers, wird in den Preferences-Dateien nicht als normale Koordinate gespeichert, sondern als negative Offsets – eine Folge eines alten Bugs in der graphics.library. Dadurch können Hotspots sogar außerhalb des sichtbaren 16x16-Sprites liegen, was zu unbenutzbaren Zeigern führt. Grupe zeigt Beispiele aus über 37.000 ausgewerteten Pointer-Dateien und warnt vor manuellen Änderungen am Format. Im Blogbeitrag beschreibt er auf nerdig-interessante Art die Eigenarten des Pointers. (nba)
[Meldung: 02. Dez. 2025, 11:02] [Kommentare: 1 - 02. Dez. 2025, 13:18]
