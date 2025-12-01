amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

03.Dez.2025



 AmigaOS 4: Egoshooter Lilium Voyager 1.40
Lilium Voyager ist eine Abwandlung von ioquake3, um den Egoshooter "Star Trek Voyager: Elite Force Holomatch" (Video) aus dem Jahr 2000 mit mehreren Personen spielen zu können. Die Portierung für AmigaOS 4.1 nutzt MiniGL und die EGL-Wrap-Bibliothek, Warp3D Nova wird empfohlen. (snx)

[Meldung: 03. Dez. 2025, 09:01] [Kommentare: 0]
.
.