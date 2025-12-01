amiga-news ENGLISH VERSION
03.Dez.2025
Hugues 'HunoPPC' Nouvel


 AmigaOS 4: Rennspiel OpenMRac 1.1
Die MorphOS-Portierung des Rennspiels OpenMRac ist nun unter dem Titellink auch für AmigaOS 4 verfügbar. Das SDL-Spiel nutzt den Grafiktreibersatz Warp3D Nova. (snx)

[Meldung: 03. Dez. 2025, 09:01] [Kommentare: 0]
