 7-bit: Ami4Joy und A600-Chip-RAM-Erweiterung
Zwei neue Produkte sind bei 7-bit im Angebot: Ami4Joy ermöglicht es, über die Parallele Schnittstelle zwei zusätzliche Joysticks anzuschließen. Eine Auflistung kompatibler Spiele findet sich auf der Produktseite. Besitzer eines Amiga 600 können zudem mit einer 1-MB-Chip-RAM-Erweiterung diesen Arbeitsspeicher auf 2 MB verdoppeln. Ein Uhrenport ist zusätzlich vorhanden. (snx)

[Meldung: 03. Dez. 2025, 09:01] [Kommentare: 0]
