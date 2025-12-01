amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
04.Dez.2025
Gunnar (ANF)


 Ego-Shooter: Half-Life für WarpOS/Warp 3D
"Cowcat" hat die quelloffene Half-Life-Engine xash3D-fwgs auf WarpOS und Warp3D portiert (Video). Genaue Hardware-Anfordungen sind noch keine bekannt, aufgrund der Hardware-Anforderungen des Original-Spiels dürfte der Titel auf BlizzardPPC- und CyberstormPPC-Karten allerdings nur mühsam laufen, bisher bei Youtube veröffentlichte Mitschnitte wurden auf Systemen mit PCI-Busboards, PCI-basierter G3/G4-Prozessorkarte ("Ragnarok", "Apocalypse") und Voodoo-Grafikkarten aufgezeichnet.

Direkter Download: HalfLife-warpos.lha (4,6 MB) (cg)

[Meldung: 04. Dez. 2025, 23:17] [Kommentare: 3 - 05. Dez. 2025, 17:53]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.