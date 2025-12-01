|ENGLISH VERSION
|04.Dez.2025
AMIGASYSTEM (ANF)
| AROS-Distribution: AROS One 2.9 32Bit (ABIv0)
Nach 8 Monaten steht eine neue Version von AROS One 32Bit (ABIv0) zum Download bereit, verfügbar sind eine ISO-Datei sowie ein Image für USB Sticks. Aufgrund des Fokus auf den Übergang zu 64 Bit hat der Kern der Distribution keine großen Änderungen erhalten, bei der Konfiguration und der mitgelieferten Software von Dritt-Anbietern gibt es jedoch diverse Neuerungen in Version 2.9:
AROS One-Updates
[Meldung: 04. Dez. 2025, 23:28] [Kommentare: 5 - 05. Dez. 2025, 18:37]
