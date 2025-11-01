|ENGLISH VERSION
|05.Dez.2025
| Anleitung: WHDLoad auf dem Amiga installieren
WHDLoad wurde entwickelt, um das Kopieren von Spielen und Demos auf die Festplatte zu ermöglichen, die ursprünglich dafür nicht vorgesehen waren. Im jüngsten Eintrag von "Mingo's Commodore Blog" beschreibt der Südtiroler Domingo Fivoli, wie man WHDLoad auf dem Amiga installiert und sich ein Menü einrichtet. (dr)
[Meldung: 05. Dez. 2025, 21:51] [Kommentare: 1 - 06. Dez. 2025, 12:49]
