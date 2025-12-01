|06.Dez.2025
| Dateimanager: Quelltexte für ClassAction veröffentlicht
"ClassAction" ist ein Gadtools- bzw. MUI-basierter Dateimanager, der 40 vorkonfigurierte Dateitypen mitbringt. Die Quelltexte des zuletzt 1998 aktualisierten Programms wurden jetzt vom Autor bei Github veröffentlicht.
Eine Lizenz für die C-Quelltexte wurde nicht angegeben. Neben den Quellen für die letzte Version 3.6 steht bei Github auch der Quelltext von ClassAction 2.8 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die letzte Version, die noch mit Kickstart 1.x kompatibel ist. (cg)
[Meldung: 06. Dez. 2025, 23:09] [Kommentare: 1 - 07. Dez. 2025, 06:03]
