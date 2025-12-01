|06.Dez.2025
| AROS-Distribution: Keine Weiterentwicklung von Icaros Desktop mehr
Wie Paolo Besser mitteilt, hat er die Arbeit an seiner AROS-Distribution "Icaraos Desktop" nun auch offiziell eingestellt. Die meisten Nutzer hätten ja vermutlich sowieso bereits bemerkt, dass das letzte Update bereits fünf Jahre alt sei. Er verweist auf die Distribution "AROS One", die stetig weiterentwickelt werden und den wichtigen Schritt richtig 64 Bit bereits vollziehe. (cg)
