|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|06.Dez.2025
| Bootfähige ADF-Images erstellen: gadf 1.0 (Windows, Linux, macOS)
Das Kommendozeilen-Tool gadf nimmt eine ausführbare Amiga-Datei sowie beliebige weitere Dateien und Verzeichnisse und generiert daraus ein bootfähiges ADF-Image. Die Windows-Version wird als fertiges Executable angeboten, macOS- und Linux-Nutzer müssen das Programm aus den Quelltexten selbst kompilieren. (cg)
[Meldung: 06. Dez. 2025, 23:56] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.