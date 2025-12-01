amiga-news ENGLISH VERSION
07.Dez.2025



 AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
  • Apidya (End Credits)
  • Agony Title Music (Jungle Remix)
  • Hybris Imploded! (Purist Cut)
  • One Step Beyond
  • Lemmings ("Smile As Long As You Love Lemmings") Medley
  • Cruisin
  • The Machinery (Extended Remix) [BIT Live 2025]
  • MiG-29 Fulcrum (80s Wall of Sound)
  • Crystal Hammer (1080p)
(snx)

[Meldung: 07. Dez. 2025, 08:01] [Kommentare: 0]
