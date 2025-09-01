|08.Dez.2025
| Snake-Variante: Go! Go! Gold! (Mr. Moneyed wants MONEY!)
Nach Press Fire PONG und Chaotic Crazy Castle hat der Entwickler Alberto '(4)Seasons' Sgaggero nun ein von ihm im Jahre 2015 für MSX veröffentichte und an den Klassiker Snake orientiertes Spiel auch für den Amiga veröffentlicht (Video): Im Gegensatz zum Original sammelt hier der Spieler Goldmünzen ein, wodurch die Spielfigur nicht länger wird, aber Wände auf dem Spielfeld erscheinen, die man nicht berühren darf. Das Spiel ist für den Amiga 500 in AMOS Basic geschrieben. (dr)
