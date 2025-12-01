|09.Dez.2025
| Podcast: The Retro Hour im Gespräch mit H0ffman
Die neueste Episode des Podcasts "The Retro Hour" (EP 509) trägt den Titel "This shouldn't be possible on an Amiga 500". In dieser Folge spricht H0ffman über die Herausforderungen der Demoscene sowie über Portierungen von Spielen auf den Amiga 500. Der auch als djh0ffman bekannte Sounder und DJ wirkte in der Demoscene an über 400 Produktionen mit und machte zuletzt auch durch Portierungen der Spieleklassiker Metal Gear und Knightmare für den Amiga auf sich aufmerksam. (nba)
