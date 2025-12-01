amiga-news ENGLISH VERSION
10.Dez.2025



 Java-Programm: ham_convert 1.12.1
Sebastian Sieczkos javabasiertes Programm ham_convert wandelt moderne Grafikformate in das HAM-Format des Amigas um. Die Version 1.12.1 unterstützt nun Palettendateien von GIMP und behebt einen Konvertierungsfehler bezüglich des Acorn Archimedes. (snx)

[Meldung: 10. Dez. 2025, 13:08] [Kommentare: 0]
