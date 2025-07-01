|ENGLISH VERSION
|
|10.Dez.2025
| Windows/Linux/Mac OS: Hst Amiga 0.5.208
Bei "Hst Amiga" von Henrik Nørfjand Stengaard handelt es sich um eine Bibliothek zum Lesen und Schreiben von Amiga-Partitionstabellen, -Dateisystemen und -Datentypen für Windows, Linux und Mac OS (amiga-news.de berichtete).
Neu in der Version 0.5.208 ist eine Konsole für Windows 32-Bit. (snx)
[Meldung: 10. Dez. 2025, 13:08] [Kommentare: 0]
|
