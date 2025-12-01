amiga-news ENGLISH VERSION
10.Dez.2025



 68k-Emulation für ARM-Prozessoren: Emu68-Tools 1.0
Unter dem Titellink hat Michal Schulz damit begonnen, seine eigenen und die Hilfsprogramme von Philippe Carpentier für seine ARM-basierte 680x0-Emulation Emu68 zu einer Sammlung zusammenzufassen. Es handele sich ausdrücklich um ein noch in Arbeit befindliches Projekt, dennoch gibt es bereits eine Version 1.0. (snx)

[Meldung: 10. Dez. 2025, 13:08] [Kommentare: 0]
