|10.Dez.2025
George Sokianos
| AmigaOS 4: CatacombGL 0.5.7
CatacombGL ist eine Portierung, mit der die MS-DOS-Spiele Catacomb 3D und der Catacomb-Adventure-Reihe von 1992/93 unter AmigaOS 4 gespielt werden können. Benötigt werden die Original-Dateien, die bspw. über GOG bezogen werden können. Bei Catacomb 3D (Wikipedia) handelt es sich um einen der ersten Egoshooter und den Vorgänger von Wolfenstein 3D.
Die Version 0.5.7 behebt Fehler bei der Musikwiedergabe und dem Spielen in der Vollbilddarstellung. Eine Unterstützung von Joysticks oder gespeicherten Spielständen der Originalversion besteht indes bislang nicht.
Download: catacombgl.lha (2 MB) (snx)
[Meldung: 10. Dez. 2025, 13:08] [Kommentare: 0]
|
