10.Dez.2025
HunoPPC


 AmigaOS 4: Horror-Shooter Dark Salvation
Das Spiel Dark Salvation ist ein ursprünglich kommerzieller Gothic-Horror-Egoshooter, der 2009 für Windows veröffentlicht wurde (Wikipedia) und seit 2017 über itch.io angeboten wird, inzwischen kostenlos. Hugues 'HunoPPC' Nouvel hat nun eine AmigaOS-4-Portierung vorgenommen. (snx)

[Meldung: 10. Dez. 2025, 13:08] [Kommentare: 0]
