| Studie: Titelbildgestaltung früherer deutscher Computerspielmagazine
Die Studie "Gaming Magazine Covers From Afar" von Aurelia Brandenburg und Adrian Demleitner unter dem Titellink widmet sich der Bedeutung der Titelbildgestaltung deutscher Spielezeitschriften der 80er und 90er Jahre. So wird etwa eine Tendenz beschrieben, leichtbekleidete Frauen abzubilden, für welche als typisches Beispiel das Magazin "Amiga Joker" genannt wird. (snx)
