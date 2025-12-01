|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|11.Dez.2025
| Windows-PC im A1200-Gehäuse: Re-imagined A1200
Unter der Bezeichnung "re-imagined A1200" hat ein Bastler einen Windows-PC in ein Original-A1200-Gehäuse gepackt, Tastatur und Diskettenlaufwerk sind dabei weiterhin funktionsfähig. (cg)
[Meldung: 11. Dez. 2025, 23:23] [Kommentare: 1 - 12. Dez. 2025, 10:30]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.