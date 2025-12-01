|11.Dez.2025
| Rollstuhl-Klopperei: Wheelchair Gladiators - Championship Edition (AGA)
Die "Championship Edition" des 1994 veröffentlichten Mehrspieler-Beat'em-Ups Wheelchair Gladiators wurde nicht mehr mit AMOS, sondern mit der Scorpion Engine entwickelt. Zu den Neuerungen gehören - neben der Tatsache, dass das Spiel jetzt AGA voraussetzt - eine Bonus-Runde und eigene "Special Moves" für jeden der jetzt mit Portrait abgebildeten Kämpfer. Außerdem wird jetzt erst beim Aufsammeln klar, ob ein Bonus-Item eine Extrawaffe, einen Health-Bonus oder einen negativen Effekt enthält. Der Titel ist kostenlos erhältlich, wer möchte kann dem Entwickler jedoch vor dem Download eine Spende zukommen lassen. (cg)
