|12.Dez.2025
| Jump'n Run: Demoversion "Christmas Me Out"
Michael 'Mixel' Dawes stellt eine besondere Weihnachts-Demoversion "Christmas Me Out" seines mit dem Game Construction Kit Scorpion Engine erstellten Jump'n Run "Creeping Me Out" zur Verfügung, die folgende Features bietet:
Laut Autor sollte das Spiel auf einem Amia mit 020-Prozessor und 2 MB ChipRAM bzw. 1 MB FastRAM gut laufen. AGA ist nicht erforderlich. (dr)
- zwei kurze Level
- Anna (nicht Francis) als Protagonistin
- Ein hinterhältiger Bosskampf
- Eisblöcke
- Lächerliche Partikeleffekte
- So viele Pinguine
[Meldung: 12. Dez. 2025, 06:04] [Kommentare: 0]
