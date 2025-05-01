|12.Dez.2025
| Systeminformationen: xSysInfo 0.1a
xSysInfo ist ein umfassendes Systeminformationsprogramm für AmigaOS. Es bietet detaillierte Einblicke in die Hardware- und Softwarekonfiguration des Amiga-Systems sowie Benchmarking-Funktionen:
Benötigt wird AmigaOS 2.0, da für die Systemangaben die identify.library verwendet wird. Außerdem wird für den Zugriff auf PCI-Geräte die openpci.library (Aminet) benötigt.
- Detaillierte Hardware-Informationen: ausführliche Berichte zur CPU, dem Arbeitsspeicher, den Laufwerken (einschließlich SCSI), Erweiterungskarten und dem Cache.
- Übersicht über die Softwareumgebung: Details zur AmigaOS-Softwareeinrichtung.
- Benchmarking: Enthält Dhrystone-Benchmarks zur Bewertung der Leistung des Systems.
- Grafische Benutzeroberfläche (GUI): Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Navigation und Informationsanzeige.
- Druckunterstützung: Systemberichte zur Dokumentation oder Weitergabe (derzeit wird die Ausgabe in einer Datei im RAM gespeichert).
- Lokalisierung: Unterstützt mehrere Sprachen für die Benutzeroberfläche.
Download: xsysinfo-v0.1a (71 Kb) (dr)
[Meldung: 12. Dez. 2025, 06:36] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]