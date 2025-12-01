12.Dez.2025









Workbench-Tools: ColorfulDrawer und SolidWin

Thomas Rapp veröffentlicht und aktualisiert immer wieder größere und kleinere Tools auf seiner Homepage, von denen wir unseren Lesern zwei kurz vorstellen möchten.



Wer ein wenig Abwechslung in das Aussehen und die Farbgestaltung seiner Schubladenpiktogramme bringen möchte, sollte einen Blick auf "ColorfulDrawer" werfen. Damit kann man sowohl zwischen verschieden Schubladengrundformen wie "GlowIcon" oder "Copland" wählen, als auch deren Farbe individuell einstellen:





Sobald man mit seinem Werk zufrieden ist, kann man die Schublade am gewünschten Ort durch "Speichern als..." erstellen. Das Tool benötigt mindestens AmigaOS 3.1 mit NewIcons und ClassAct oder AmigaOS 3.5+/3.2+.



Wer seine Fenster auf der Workbench verschieben möchte, dem wird aufgefallen sein, dass das Fenster in seiner bisherigen Position so lange stehen bleibt, bis man den dünnen Fensterrahmen, der einem die Zielverfolgung des Fensters bis zur gewünschten neuen Position ermöglicht, loslässt. Mit "SolidWin" wandert das komplette Fenster samt Inhalt sofort an die neue Position mit. Das Tool funktioniert ab AmigaOS 1.3, benötigt laut Autor aber etwas mehr Prozessorleistung. (dr)



