|13.Dez.2025
| "Programmierbarer" Kickstart-Switch: SidecarTridge Kickstart Emulator
Der vom Hersteller als "programmierbar" beworbene "SidecarTridge Kickstart Emulator" nutzt einen RP2350-Microcontroller, der mittels einer Adapter-Platine im Sockel für das Kickstart-ROM sitzt, um diverse offizielle oder inoffizielle Kickstarts zu emulieren. Die Kickstart-Abbilder werden dazu mittels USB auf das Gerät geschrieben: Im "USB Mass-Storage-Mode" wird die Erweiterung von modernen Rechnern als externes Laufwerk erkannt.
Da die Adapter-Platine des SidecarTridge Kickstart für einen einzelnen ROM-Sockel gedacht ist, ist die Hardware derzeit nur mit A500 und A2000 kompatibel. Der Anbieter hat seinen Sitz in Spanien, ein Kickstart Emulator kostet knapp 54 Euro zzgl. Versandkosten. (cg)
[Meldung: 13. Dez. 2025, 13:55] [Kommentare: 1 - 13. Dez. 2025, 15:23]
