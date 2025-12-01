|14.Dez.2025
| KI-Chatbot: AmigaGPT 2.15.0
Cameron Armstrongs AmigaGPT ist ein auf ChatGPT basierendes Chatprogramm für AmigaOS 3.1, AmigaOS 4 und MorphOS. Seit unserer letzten Meldung wurden Endpoint-Einstellungsmöglichkeiten sowie die Nutzung der Modelle GPT 5.2 und GPT 5.2 Pro ergänzt. Außerdem scrollt das Programm nach dem Senden einer Anfrage nicht mehr an den Anfang, sondern ans Ende.
Download: AmigaGPT.lha (4 MB) (snx)
[Meldung: 14. Dez. 2025, 07:00] [Kommentare: 0]
