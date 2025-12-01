amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

14.Dez.2025
Amigaworld.net (Forum)


 A600GS/A1200NG: AmiPDF-NG für die AmiBench angekündigt
Seit 2016 ist das PDF-Anzeigeprogramm AmiPDF teil des Enhancer-Pakets von AmigaKit. Für die Workbench "AmiBench" der emulationsbasierten Systeme A600GS und A1200NG wurde nun AmiPDF-NG angekündigt, das mit dem nächsten kostenlosen System-Update verfügbar werden soll und auf der PDFium-Engine basiert. (snx)

[Meldung: 14. Dez. 2025, 07:00] [Kommentare: 7 - 14. Dez. 2025, 12:26]
.
.