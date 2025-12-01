|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|14.Dez.2025
Amiga.org (Forum)
| Amiga Christmas Tree: Liste der Weihnachtsspiele aktualisiert
Auch dieses Jahr sind von 'Cammy' weitere Spiele, Demos, Musikstücke und Bildschirmhintergründe mit Weihnachtsbezug auf der Webseite "Amiga Christmas Tree" ergänzt worden (amiga-news.de berichtete). (snx)
[Meldung: 14. Dez. 2025, 07:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.