14.Dez.2025



 Aminet-Uploads bis 13.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.12.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Serial_Door_MorphOS.lha        comm/misc  1.5M  MOS Direct file transfer th...
bebbossh.lha                   comm/net   325K  OS3 SSH2 suite, client/serv...          
amospro_christmaslights.lha    dev/amos    51K  OS3 AmosPro Christmas Light...                 
CVBasic.lha                    dev/cross  501K  VAR BASIC compiler for Cole...     
f1champ.lha                    docs/misc   76K  GEN Statistics of Formula O...      
F1GP2025Carset.lha             game/data   11K  GEN 2025 Carset for F1GP                     
AmiDuke_AGA.lha                game/shoot 1.0M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
AmiDuke_RTG.lha                game/shoot 1.0M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
BOOM_AGA.lha                   game/shoot 1.1M  OS3 Amiga port of BOOM (DOOM)                
BOOM_RTG.lha                   game/shoot 1.1M  OS3 Amiga port of BOOM (DOOM)                
D1X_Rebirth_AGA.lha            game/shoot 4.3M  OS3 Amiga port of Descent (...      
D1X_Rebirth_RTG.lha            game/shoot 4.3M  OS3 Amiga port of Descent (...      
PrBoom.lha                     game/shoot 1.5M  OS3 Amiga port of PrBoom (D...              
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 786K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiVms.lha                     misc/emu   3.9M  OS3 Simulates OpenVMS comma...               
DOSBox_RTG.lha                 misc/emu   1.8M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
AnnotateHollywoodSyntax.lha    text/edit   11K  GEN Hollywood Syntax for An...            
Ticklish_V1-0.lha              util/misc  8.7M  OS4 ToDo List                                
CPU-M.lha                      util/moni  848K  MOS System Information Tool
(snx)

[Meldung: 14. Dez. 2025, 07:01] [Kommentare: 0]
